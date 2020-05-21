21 Mayıs 2020 Perşembe 23:03 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’yle ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.
İHA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır."
“Kaderimiz ve kederimiz ortaktır” inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2020
Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır. pic.twitter.com/3tHnbSS0yC