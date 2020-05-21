Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’yle ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.

İHA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır."