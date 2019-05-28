  • $6,0329
  • 6,7403
  • 248.14
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 23:14 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 23:14

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan için mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını Twitter hesabından tebrik etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşime şahsım ve Milletim adına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşime şahsım ve milletim adına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum." ifadelerine yer verdi.

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı mesajı Azerbaycan Türkçesiyle de paylaştı.

Ramazan Ayının Aranılan Tatlısı: Cennet Çamuru

PKK’ya karşı Pençe Harekatı başladı… Komandolarımız Irak’ın kuzeyinde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK’ya karşı Pençe Harekatı başladı… Komandolarımız Irak’ın kuzeyinde

İşte Ege'deki "saklı cennet"

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.