18 Ekim 2020 Pazar 15:48 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a bağımsızlık günü mesajı: Kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olması nedeniyle tebrik mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için tebrik mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum.
“Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.
Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
“Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Dun02h22Pm