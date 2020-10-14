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  • Başkan Erdoğan'dan AYM üyesinin paylaşımına ilişkin ilk açıklama: Siyasete soyunmuş, ona düşmez
14 Ekim 2020 Çarşamba 13:45 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan AYM üyesinin paylaşımına ilişkin ilk açıklama: Siyasete soyunmuş, ona düşmez

Başkan Erdoğan'dan AYM üyesinin paylaşımına ilişkin ilk açıklama: Siyasete soyunmuş, ona düşmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına yönelik açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Talihsiz açıklama, siyasete soyunmuş. Keşke yapmasaydı. Ona düşmez." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, soru üzerine AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına değinerek şu açıklamada bulundu:

"Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi" 
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