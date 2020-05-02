Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan:"Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyeceğiz."

Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır.



Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz. pic.twitter.com/Qi78hepL3x