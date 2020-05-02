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  3. Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan:"Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyeceğiz."

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