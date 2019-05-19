Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Türkiye'yi daha ileriye taşıyalım
Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne katılan muhalefet partilerinin genel başkanları ve gençlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne katılan muhalefet partilerinin genel başkanları ve gençlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileri taşıyalım. pic.twitter.com/xkzpFJEj6O— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Mayıs 2019