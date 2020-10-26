26 Ekim 2020 Pazartesi 16:29 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Çelebi'ye tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi telefonla arayarak tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen İbrahim Çelebi’yi telefonla arayarak tebrik etti
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi kutlayarak, kendisine başarı temennisinde bulunmuştur" denildi.