  • $8,0871
  • 9,5597
  • 495.399
  • 1152.91
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Başkan Erdoğan'dan Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Çelebi'ye tebrik
26 Ekim 2020 Pazartesi 16:29 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Çelebi'ye tebrik

Başkan Erdoğan'dan Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Çelebi'ye tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen İbrahim Çelebi'yi telefonla arayarak tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen İbrahim Çelebi’yi telefonla arayarak tebrik etti 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi kutlayarak, kendisine başarı temennisinde bulunmuştur" denildi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

İstihdama büyük destek… Torba yasadan kim nasıl yararlanabiliyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

WhatsApp'ta sessiz dönem başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'yi yeşillendiriyor! İşte ormanlarımızın eski ve yeni halleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.