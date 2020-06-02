Başkan Erdoğan'dan Ahmet Tekdal için taziye mesajı

Ankara'da, eski Refah Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal (89), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekdal için bugün ikindi vakti Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKDAL İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski genel başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.