Başkan Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı

Başkan Erdoğan, "İdam edilişinin 58. yıldönümünde büyük hüzünle yad ettiğimiz Adnan Menderes ömrünü ülkemizin demokratikleşmesinde, gelişmesine ve güçlenmesine adamıştır. Gerek Yassıada mahkemeleri sırasında gerekse 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşanan yürek dağlayıcı sahneler milletimizin hafızasında derin yaralar açtı. Merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vefatlarından 58. yıldönümünde bir kez daha tazimle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.