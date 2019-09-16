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Başkan Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı

Başkan Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 60 darbesi sonrası idam edilen Adnan Menderes ve iki bakanın vefat edişinin 58. yıldönümüyle ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, "İdam edilişinin 58. yıldönümünde büyük hüzünle yad ettiğimiz Adnan Menderes ömrünü ülkemizin demokratikleşmesinde, gelişmesine ve güçlenmesine adamıştır. Gerek Yassıada mahkemeleri sırasında gerekse 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşanan yürek dağlayıcı sahneler milletimizin hafızasında derin yaralar açtı. Merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vefatlarından 58. yıldönümünde bir kez daha tazimle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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