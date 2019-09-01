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Başkan Erdoğan'dan adli yıl açılış mesajı

Başkan Erdoğan'dan adli yıl açılış mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan,"15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte adalet teşkilatımız büyük sınav vermiş, hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur. Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yolunda attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın hukuk devleti ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl açılışı dolayısıyla mesajında, "Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlarken, devletimiz tüm kurum kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve emniyetini teşkil amacıyla demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu süreçte aziz milletimizin birliğini, dirliğini ve bekasını gaye edinen, adil kararlarıyla bizleri gururlandıran, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişi büyük önem taşımaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır.

Hukuk devletinin yaşatılabilmesi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmemesi hususunda en hayati vazife, yargı kurum ve mensuplarına düşmektedir.

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadele, yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı ne kadar hassas, dikkatli ve cesur olmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte, adalet teşkilatımız büyük bir sınav vermiş; hızla harekete geçen, ilk andan itibaren tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yürüten ve hukuka aykırılığa müsaade edilmeyeceğini açıkça ortaya koyan tavırlarıyla hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur.

Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır.

Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın "hukuk devleti" ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Adli Yıl açılışı vesilesiyle, adaletin tesisi için ülkemizin her köşesinde fedakârca görev yapan hâkim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum.

Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yâd ediyor, adalet sistemimiz için görev yapan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum."

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