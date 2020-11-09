Başkan Erdoğan'dan AB'ye sert eleştiri... Caner Erkin'e yedek kulübesi gözüktü! Ve daha fazlası günün özetinde

9 Kasım 2020 Güncel Haberler

Başkan Erdoğan: AB stratejik körlükten kurtulmalı

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Beştepe'deki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Başkan Erdoğan AB'yi eleştirdi, "Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten vazgeçmesini istiyoruz" dedi.

2021 LGS tarihi açıklandı!

BAKAN SELÇUK DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığından, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Azerbaycan'da Bayrak Günü ve Şuşa zaferi coşkusu

GÖZLER KRİTİK BÖLGEDE

Azerbaycan'da Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması Gence kentinde düzenlenen yürüyüşle kutlandı.

Borcuna en sadık il Hakkari oldu

BDDK AÇIKLADI

BDDK'dan yapılan açıklamada Hakkari, eylül sonu itibarıyla yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il oldu.

İstanbul'da HES kodu kararı

YENİ TEDBİRLER ALINDI

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi kararı alındı.

SPOR GÜNDEMİ

Caner Erkin’e yedek kulübesi gözüktü

KIZAĞA ÇEKİLECEK

Fenerbahçe'de son iki maçta yaptığı hatalarla dikkat çeken Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde kızağa çekilecek.

Abdullah Avcı bugün Trabzon’a gidiyor

3 YILLIK ANLAŞMA İMZALADI

Trabzonspor'un üç yıllığına anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, bugün Trabzon'a gidiyor. Tecrübeli çalıştırıcının yarın ise takımın başında ilk idmanına çıkması bekleniyor.

Beşiktaş’tan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye transfer çalımı

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer eden Beşiktaş şimdi de İzmir ekibinden Oğulcan Ülgün için pazarlıklara başladı. Genç futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde.

Felipe Melo'dan kötü haber geldi

AYAĞI KIRILDI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.

Beşiktaş kaleci transferi için düğmeye bastı

GÖZLER DEVRE ARASINDA

Beşiktaş Yönetimi'nin, genç kaleciler Ersin ve Utku'nun fazla güven vermemesi nedeniyle devre arası deneyimli bir file bekçisini kadroya dahil etmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Cüneyt Arkın filmlerde aldığı yaraları açıkladı

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından, filmlerde geçirdiği kazaların vücudunda bıraktığı izleri gösteren bir fotoğraf karesi paylaştı. Arkın'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Birce Akalay'ın aşktan yana yüzü gülmüyor!

AYRILDILAR

Ünlü oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayırdı. Çiftin anlaşamadıkları için ilişkilerini noktaladıkları öğrenildi.

Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e gül jesti

Oyuncu Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Eşine bir demet gül alan Özçivit'in bu jesti çok konuşuldu.

Eda Ece ayrılığa daha fazla dayanamadı!

YENİDEN BARIŞTILAR

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, geçen aylarda basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığa dayanamayan Tuncer, Ece'nin gönlünü aldı ve çift barıştı.

Sinem Kobal'dan doğum sonrası ilk paylaşım

FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sinem Kobal, köpeği Çiko ile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri, Kobal'ın doğum sonrası fit görünümüme övgüler yağdırdı.