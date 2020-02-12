Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan erdoğan'ın konuşmasından satıraşları;

"Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlikte Sütçü İmam'ı, Senem Ayşe'yi ve tüm istiklal gazilerini yad ediyorum. Vatanımızın bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Maraş tarih sayfalarına kendi kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir.

"BU MİLLETİN KARDEŞLİĞİNİ BOZAMAYACAKLAR"

Çanakkale'de vatanı savunurken omuz omuza çarpışan bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

"SİNSİ FAALİYETLER BAŞARIYA ULAŞAMAYACAK"

Hem masada hem sahada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri başarıya ulaşamayacaktır.

Avrupa Parlamentosu'nda, dünya genelinde kırmızı bültenle aranan teröristler AP'de misafir edilip konuştular.

AKDENİZ'İN GÜVENLİĞİ LİBYA'DAN GEÇİYOR

Türkiye, sınırlarının ötesindeki güvenlik koridorlarından ekonomiye kadar her alanda tarihi bir mücadele yürütüyor. Kahramanmaraş'ın güvenliği, Suriye'deki başarımızdan geçiyor. Akdeniz sahillerimizin güvenliği, Libya'daki mücadelemizin başarısından geçiyor. Ekonomimizin selameti; savunma sanayiinden yüksek teknolojiye kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarısından geçiyor.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK MÜCADELESİNİ İDRAK EDEMİYORLAR



Kafaları ve kalpleri kendi kısır siyasi çıkarları için çalışanlar, elbette bu büyük mücadelenin anlamını kavrayamıyor.

GELECEĞİNİZ VARSA GÖRECEĞİNİZ DE VAR

Kahramanmaraş'tan bir kez daha ifade ediyorum: Ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Bu kararlılığımızdan gözleri korkanlar, bozulan oyunlarının hıncıyla giderek daha pervasız şekilde üzerimize geliyor. Biz de diyoruz ki: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var."