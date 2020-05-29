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  3. Başkan Erdoğan'dan ABD'deki polis şiddetine tepki: Bu insanlık dışı zihniyeti kınıyorum
29 Mayıs 2020 Cuma 01:28 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan ABD'deki polis şiddetine tepki: Bu insanlık dışı zihniyeti kınıyorum

Başkan Erdoğan'dan ABD'deki polis şiddetine tepki: Bu insanlık dışı zihniyeti kınıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen siyahi vatandaş George Floyd ile ilgili İngilizce paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Minneapolis eyaletinde polis tarafından boğularak öldürülen siyahi vatandaş George Floyd ile ilgili Twitter hesabından İngilizce paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd’un işkence sonucu ölümüne sebep olan ırkçı, faşizan yaklaşım, hepimizi derinden üzdüğü gibi aslında tüm dünyada karşısında durduğumuz haksız ve adaletsiz düzenin de en acı tezahürlerinden biri olmuştur."
"Bizlere yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir ferdi olarak, bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum. Türkiye, dünyanın neresinde, hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun, insanlığa yöneltilen saldırıların hep karşısındadır."
"Peygamber Efendimizin buyurduğu “beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur” düsturuyla ırk, renk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığın hakkını ve hukukunu korumak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."
"Bu insanlık dışı olayın müsebbiplerinin hakettikleri şekilde cezalandırılacağına inanıyorum. Konun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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