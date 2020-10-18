Başkan Erdoğan'dan ABD, Fransa ve Rusya'ya tepki: Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Başkan Erdoğan MİNSK üçlüsü ABD, Fransa ve Rusya'ya tepki göstererek, ""Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti ilk kongrelerimizin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz. Kervanımız 81 ilin tamamını dolaşacaktır. Biz de ülkemizin dört bir yanında teşkilat mensupları ve vatandaşlarımızla kucaklaşacağız.

Muhalefet milletimizden olabildiğince uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan siayset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerden alıyor.

Yalan ile iftira ile dedikodu ile siyaset yapanların halktan uzak durmalarının nedeni çirkin üsluplarının yüzlerine vurulacağını bilmeleridir. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollardan değiştirirken milletimiz yanımızdaydı.

"ERMENİSTAN HER TÜRLÜ SİLAH DESTEĞİNİ VERİYORLAR"

Biz neden Azerbaycan'da varız, kardeşlerimizin yanındayız. Ne deniyor? MİNSK üçlüsü; ABD, Rusya ve Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadelenin içerisindeler.

Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Rusya, ABD ve Fransa, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Rabbim yardımcılar olsun. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden kurtaracaklar.