Başkan Erdoğan'dan AA'ya 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi
Başkan Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.
Erdoğan: "Milli Mücadelemize, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine tanıklık eden AA'nın 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum"
Erdoğan: "Milli ajansımızın faaliyet alanını genişletmesini, yurt dışındaki haber ağını giderek güçlendirmesini memnuniyetle takip ediyorum">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız