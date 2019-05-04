Başkan Erdoğan'dan AA ofisine yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Genel Müdürü Kazancı'yı arayarak İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
AA