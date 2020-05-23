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  3. Başkan Erdoğan'dan 83 milyona bayram mektubu
23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:43 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan 83 milyona bayram mektubu

Başkan Erdoğan'dan 83 milyona bayram mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı, tüm hanelere tebrik mektubu olarak da gönderildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın, Türkiye genelinde hanelere dağıtılarak bütün vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı aynı zamanda bütün milletimize bir tebrik mektubu olarak da gönderilmiştir." denildi.


Başkan Erdoğan'dan 83 milyona bayram mektubu
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