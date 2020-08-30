30 Ağustos 2020 Pazar 19:26 | Son Güncelleme:
30 Ağustos, “Ya istiklal ya izmihlal” tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos paylaşımı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan "30 Ağustos, “Ya istiklal ya izmihlal” tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır." dedi.
Başkan Erdoğan 30 Ağustos dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında bir videoya yer veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
30 Ağustos, “Ya istiklal ya izmihlal” tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır.