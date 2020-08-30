Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos paylaşımı

Başkan Erdoğan 30 Ağustos dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında bir videoya yer veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

30 Ağustos, “Ya istiklal ya izmihlal” tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır.

