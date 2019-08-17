Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos depremi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.