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  3. Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesi ile Twitter'dan mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında; "Tek sermayeleri emek ve alın teri olan, ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Başkan Erdoğan ayrıca İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs gösterilerinde yaşanan olaylarla ilgili olarak yayınlanan basın açıklamasına da yer verdi.


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