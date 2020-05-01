Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan mesajında; "Tek sermayeleri emek ve alın teri olan, ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs gösterilerinde yaşanan olaylarla ilgili olarak yayınlanan basın açıklamasına da yer verdi.