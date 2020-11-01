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01 Kasım 2020 Pazar 19:37 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu

Samsun'da AK Parti İl Kongresi'ne ve Samsun-Sivas Demiryolu Hattı açılışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a son durağı olan Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun programı, AK Parti Samsun İl Kongresi ve Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni ile başladı. 

Kongre ve törenin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’den şehir hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından belediye binasından ayrıldığı esnada çevrede toplanan kalabalığı gören Erdoğan, önce kalabalığı selamladı. Selamlamanın ardından kısa bir süre yürüyen Erdoğan, vatandaşların yanından geçerek onlara el salladı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından makam aracına binerek, havalimanına gitti.

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