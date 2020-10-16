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  • Başkan Erdoğan'a "Ukrayna Devlet Nişanı" takdim edildi
16 Ekim 2020 Cuma 21:14 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'a "Ukrayna Devlet Nişanı" takdim edildi

Başkan Erdoğan'a "Ukrayna Devlet Nişanı" takdim edildi
AA

Başkan Erdoğan'a Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından "Ukrayna Devlet Nişanı" takdim edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından "Ukrayna Devlet Nişanı" takdim edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A UKRAYNA DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLDİ

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

İki lider başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'a Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna Devlet Nişanı verildi.

Takdimin ardından, heyetler arası görüşmenin ortak bildirileri imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında savunma sanayi projeleri kapsamında iyi niyet beyanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

Türkiye-Ukrayna Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12. Dönem Toplantısı Protokolü de Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar ile Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Ihor Petrashko arasında imzalandı.

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