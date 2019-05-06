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Başkan Erdoğan'a ramazan tebriği

Başkan Erdoğan'a ramazan tebriği

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.

 Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.      
 Liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan ayını tebrik ederek, bu ayın İslam alemi ve tüm dünya için hayır getirmesi temennisinde bulundu.      

(AA)

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