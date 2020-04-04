Başkan Erdoğan'a, Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan teşekkür paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine verileceğini açıklamasının ardından hocanın oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu.

İHA'nın aktardığı habere göre, Onur Taşçıoğlu, Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim."

Başkan Erdoğan, Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımına, şu şekilde karşılık verdi: