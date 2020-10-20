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  • Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz'da çizdiği rotanın tablosu hediye edildi
20 Ekim 2020 Salı 16:57 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz'da çizdiği rotanın tablosu hediye edildi

Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz'da çizdiği rotanın tablosu hediye edildi
DHA

Başkan Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotanın gerçek zamanlı hava radar görüntüsü bulunan tablo hediye edildi.

İstanbul'dan Ankara'ya eşi Emine Erdoğan ile birlikte dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı bir hediye edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen karşılama törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, '20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotayı gösteren gerçek zamanlı hava radar görüntüsünün bulunduğu tabloyu hediye etti.

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