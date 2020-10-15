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15 Ekim 2020 Perşembe 18:47 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti

Başkan Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti
AA

Başkan Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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