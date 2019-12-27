Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti.

Erdoğan'a, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan bu anları Twitter hesabından paylaştı.

Öte yandan yerli SUV aracın yanında katılımcılara el salladığı fotoğrafa da yer veren Erdoğan, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.