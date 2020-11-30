Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadeleye ilişkin uyarılarda bulunarak yeni kararları açıkladı.

Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kornoavirüs tedbirleri:

"(Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek."

"Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."



"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir."



"Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir."

"Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir."

"Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir."



"Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."

"Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."



"Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

