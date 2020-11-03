Başkan Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Paket servisi hariç lokantalar ve tüm işyerleri saat 22'de kapatılacak

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının satırbaşları:

110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır.

Yargı, yıkılan ve ağır hasar gören binalarla ilgili soruşturmalara başlamıştır.

(İzmir'de) Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir.

Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

Kurumlarımıza hibe çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon TL kaynak gönderilmiştir.

Deprem konutlarının inşasına 1 ay içinde başlamayı planlıyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz.

Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz.

İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir.

Milletimizin kara gün dostu Kızılay ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu İzmir halkına destek vermek için gece gündüz sahadadır.

Kızılay’ın çadırından içine girip de “bir tane Kızılay çadırı görmedim” diyecek kadar yalanla tescilli olan Ana muhalefetin başındaki bu zat, maalesef bu yalanlarını bırakmadı, hala devam ediyor.

Enkazların hala kaldırılamadığından şikayetçi olacak kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür.

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir.

Lokanta, berber, havuz, sinemalar saat 22'de kapanacak.

Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

İhracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 34 yükseliş gösterdi. Ekim ayı ihracatımız tüm zamanların rekorunu kırdı.

(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

Viyana'da yaşanan kanlı saldırıyı samimiyetle kınıyorum.