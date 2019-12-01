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Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Başkan Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Erdoğan, von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı.  

Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


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