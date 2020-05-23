Başkan Erdoğan: Yarından tezi yok yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Ülkemizin hem salgınla mücadelesi hem de salgın sonrasına ilişkin vizyonu tüm dünyada dikkatle takip ediliyor örnek alınıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutmayınız siyaset girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs'ta bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları mimari çalışmaları olsun diğer düzenlemeleri olsun, yerinde görmeli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadelede elde ettiğimiz kazanımları korumamız ve daha ileri taşımamız şarttır."