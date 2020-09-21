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21 Eylül 2020 Pazartesi 09:43 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, yarın Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Başkan Erdoğan, yarın Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın videokonferans yöntemiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gerilim masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın  videokonferans yöntemiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapacağı görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre ayrıca  Doğu Akdeniz gerilimi de masaya yatırılacak.

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