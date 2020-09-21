Başkan Erdoğan, yarın Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapacağı görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre ayrıca Doğu Akdeniz gerilimi de masaya yatırılacak.

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