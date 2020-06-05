Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7869
  • 7,6635
  • 366.805
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi
05 Haziran 2020 Cuma 19:34 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi

Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İncek semtinde yapımı devam eden Yargıtay Başkanlığı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Skandal atama ifşa oldu
İBB'de intihar iddiası... Belediye şirketinde ne oldu?
Sağlık Bakanı Koca, AB büyükelçilerine Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı
Kriz patlak verdi: Aynı şekilde karşılık vereceğiz
Kosova'da yakalandılar! FETÖ'cülerin cezaları belli oldu
DEAŞ operasyonunda Irak'ın Kerkük kentinde 3 terör mensubu yakalandı

DEAŞ operasyonunda Irak'ın Kerkük kentinde 3 terör mensubu yakalandı

Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gö

Bursa'da ''Şehit Erman Özcan'' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da büyüleyici dolunay manzarası

İstanbul'da büyüleyici dolunay manzarası

Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edild

Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edildi