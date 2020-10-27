Başkan Erdoğan, Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İslam ve Türk karşıtı olarak bilinen ve sık sık skandal paylaşımlar yapan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.