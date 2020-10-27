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27 Ekim 2020 Salı 10:20 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu

Başkan Erdoğan, Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisine Twitter'dan hakaret içerikli bir karikatür paylaşımında bulunan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İslam ve Türk karşıtı olarak bilinen ve sık sık skandal paylaşımlar yapan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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