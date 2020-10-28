Başkan Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa Suriye'de her an harekete geçebiliriz

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sözlerimin başında yol arkadaşım Markar Esayan'a rahmet diliyorum.

Hatay ve İskenderun'a geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

Amanoslar'dan ülkemize giren 2 teröristin güvenlik güçlerimiz sayesinde kısa sürede tespiti Allah korusun büyük bir felaketin önüne geçmiştir.

ABD VE RUSYA'YA ELEŞTİRİ

Daha önce belirlenen bir grubun son üyeleri olduğu anlaşılmıştır. Bu olay Türkiye'nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bize verilen sözler tutulup, bu teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrar tekrarlıyorum.

DEAŞ ile sadece Türkiye mücadele etmektedir.

Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerine saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğine işarettir.

ABD'nin Suriye'nin Irak sınırı boyunca oluşturmaya çalıştığı yapının yeni çatışmaların, trajedilerin habercisi olduğu da açıktır.

Türkiye'nin gücü gerekiyorsa Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

Tek gayemiz kendi güvenliğimizi sağlamak, Suriye halkının huzura ve esenliğe kavuşmasını sağlamaktır. Bunun dışında kimsenin toprağında, petrolünde hakkında gözümüz bulunmuyor.

Siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri gücümüzü artırmaya, kardeşlerimize ve dostlarımıza destek olmak için de ihtiyacımız bulunuyor.

Bugünkü topraklarımızı parça parça bölerek paylaşmayı, milletimizi esir haline getirmeyi planlayanların hesaplarını İstiklal Harbi ile bozduk.

Milletimiz her saldırının ardından yeniden iradesine sahip çıktı, ülkeyi yeniden rayına oturttu.

Elimizdeki her değer gibi Cumhuriyetimize de sahip çıkacağız.

Cumhuriyetimize var gücümüzle sahip çıkarak kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz.

Nasıl İstiklal harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza 'ilk hedefiniz Akdeniz'dir' diyerek hedef göstermişse, bizim de bugünkü ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir.

Bu gece Müslümanlar için özel bir gecedir. Dolayısıyla bugün Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu mübarek gecenin günahlarımızın affına vesile olmasını diliyorum.

CHARLIE HEBDO'DAN ÇİRKİN SALDIRI

Fransa'da Peygamber Efendimiz ile çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayımladığı karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Benim Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten.

Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasıdır. Hedefin şahsım değil, savunduğumuz değerler olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu biliyor ve görüyoruz. Hatta bu parlemento altında olanlar olduğunu da biliyoruz.

Aile mefumunu bir kenara koymak suretiyle bu tür saldırının içinde olanları da biliyoruz. Böyle zamanlarda yekvücut olmak gerekirken hâlâ bunlar buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yem yok.

Ayrıntılar geliyor...