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Başkan Erdoğan vekillerle görüşecek

Başkan Erdoğan vekillerle görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya gelip, iç ve dış gelişmelerle ilgili görüşlerini dinleyecek.

Başkan Erdoğan'ın, 60 kişilik milletvekili grubuyla ilk toplantısını perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanıyor. Toplantıda; milletvekillerinin seçim bölgeleri ile ilgili talep ve şikayetleri aktaracağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kanal İstanbul Projesi ve infaz düzenlemesinin yanı sıra önemli iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş ve önerileri dinleyeceği belirtildi. Milletvekillerinin, seçim bölgeleri ile ilgili sorun ve taleplerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama faaliyetleri gibi konularda da görüşlerini Erdoğan'a aktaracakları öğrenildi. Toplantılara, programları çerçevesinde bakanlar ve parti yöneticilerinin de tam kadro katılması bekleniyor. 

(DHA)


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