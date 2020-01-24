Başkan Erdoğan ve Merkel'in ortak basın toplantısına damga vuran an! 'Sayın Şansölye... İmza yok!'

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye Merkel Erdoğan ile İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bu süreç konusunda Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın da açık olması ve sürece katkı sağlamasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Merkel, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından da olumlu adımların atılması ümidini dile getirdi.

Libya konusunda Almanya'da düzenlenen Berlin Konferansı'nda alınan kararlara ilişkin Merkel, ateşkesin yer yer ihlal edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda önemli olan askeri komitenin toplanması. Bu anlaşmanın ve sonuç bildirgesinin ötesinde Salame'ye komitenin üyeleri, önerilen isimler bildirildi. Ben tabii ki bütün çatışmaların hemen sonlanacağını beklemiyordum. Şu anda çok kırılgan bir denge var. Tarafların 55 maddeyi kabul etmeleri çok önemliydi. Aslında bu maddelere uyulması zor bir süreç. Almanya olarak biz yoğun şekilde bu süreci takip ediyoruz ve toplantıdaki diğer ülkeler de gerginliğin tırmanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. Bu 55 madde toplantıya katılanlar tarafından kabul edildi ve daha sonra BM Güvenlik Konseyinde onaylanacak. Serrac ateşkesi de kabul etti. Hafter sadece ateşkesi kabul etti ve askeri komite için isim bildirdi. İlk hedef şu ana kadar taraflardan birine destek verenlerin bir araya gelmesiydi."

Erdoğan, kendisinden önce Libya ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Merkel'in konuşması sırasında söz alarak, "En önemli konu, 55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey ama altına imzayı koymak başka bir şey. Hafter henüz buna imzayı koymuş değil sadece sözde kabul etmiş durumda. Bunları biz tamamıyla kabul olarak anlamıyoruz yani bizim uluslararası diplomasi anlayışımız, veyahut uluslararası hukuk veya uluslararasındaki anlaşmalarda böyle bir durum söz konusu değil. Hafter'in yarın ne yapacağı da belli olmaz onu da sizlere buradan söylemiş olayım." ifadelerini kullandı.

'SAYIN ŞANSÖLYE... İMZA YOK!'

Merkel'in Hafter'in sadece ateşkesi kabul ettiği ve askeri komite için isim bildirdiğini söylemesi üzerine de Erdoğan, "Sayın Şansölye, kabul etti ama imza koydu mu? İmza yok." dedi.