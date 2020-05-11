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  3. Başkan Erdoğan ve Merkel telefonla görüştü... Kritik gündem: Kovid-19 ile mücadele

Başkan Erdoğan ve Merkel telefonla görüştü... Kritik gündem: Kovid-19 ile mücadele

Başkan Erdoğan ve Merkel telefonla görüştü... Kritik gündem: Kovid-19 ile mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili işbirliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili işbirliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.


Ankara'nın Nallıhan ilçesinde domuz sürüsü

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