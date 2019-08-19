Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6702
  • 6,2943
  • 271.003
  • 95286.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Muğla ziyareti

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Muğla ziyareti

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Muğla ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz eşlik etti.

Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Belalım Benim' şarkısı yüzünden birbirlerine girdiler
Hamilelik iddialarına yanıt geldi
'Beni ararsanız bulutların üzerindeyim'
Can ve Demet taktik değiştirdi
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
<p>Olay, başkent Varşova’da meydana geldi. 17 yaşında olduğu belirtilen bir genç ve genç kız taksici

Taksicinin Boğazına Bıçak Dayayıp Gülerek Parasını Çaldılar!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Evinin bahçesinde tam 50 adet var! Görenler şaşırıyor...

3 ayda yapıyor... Tanesini 15 bin liradan satıyor