Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'den İstanbul'da önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sayın Merkel'i Berlin Konferansı'ndan 5 gün sonra ülkemizde ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bugün yapacağımız görüşmelerde Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri de ele alacağız.

Türk Alman Üniversitesi kısa sürede akademik iş birliğimizin lokomotiflerinden biri haline gelmiştir.

2013'te 99 olan öğrenci sayısı 2 bin 385'e ulaştı. Kapasite olarak 7 bine kadar öğrenci alabileceğiz.

Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

BİR SEMBOL HALİNE GELMESİNİ DİLİYORUM

1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum.

Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye, öğrenci sayımızı da 1.6 milyondan 8 milyona çıkardık.

Her yıl yurt dışına ciddi miktarda öğrenci gönderiyoruz. Yabancı akademisyenlerin de ülkemize gelmesinin yolunu açıyoruz.

Uluslararası öğrenci sayımız, 15 binden 172 bine ulaştı.

Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükselmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MERKEL: TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN OLAĞANÜSTÜ BİR ÖRNEĞİ

Merkel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Burada hocalar öğrenciler sadece kendileri için değil aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki ilişiklere de zenginlik katıyorlar.

Bu diyalog siyaset için de son derece önemlidir.

Alman bilim adamları, aydınları nasyonal sosyalizm döneminde 80 yıl önce Türkiye'ye sığındılar.

Türkiye de bugün milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü teşvik eder. Albert Einstein'ın dediği gibi merak çok kırılgan bir bitkidir ve özgürlüğe ihtiyacı vardır.

İŞ BİRLİĞİNİN OLAĞANÜSTÜ BİR ÖRNEĞİ

Bilimin eleştirel bir söyleme ihtiyacı var. Bilimsel çalışmanın kısıtlı özgürlüklerde nasıl olduğunu ben fizik profesörü olarak Doğu Almanya'da yaşadım.

Özgürlüğümüze kavuşmamızla ancak hayallerimizde görebileceğimiz sonuçlara ulaştık.

Türk Alman Üniversitesi Türkiye ve Almanya arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneği.