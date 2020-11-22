Başkan Erdoğan uyardı: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi. Koranavirüs konusunda uyarıda bulunan Başkan Erdoğan, "Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Halkımız kurallara riayet ederse birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeye başaracağız aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak zorunda kalabiliriz.

İçerideki maşalarını ve dışarıdaki mekanizmalarını kullanarak Türkiye’yi tehditle tecritle teslim almak isteyenlerin heveslerini hep kursaklarında bıraktık.

Değişim kararlılığımızdan hiç vazgeçmedik. Şimdi yeni hukuk ve ekonomi reformlarıyla bunu daha da ileri taşıyacak bir atılım başlatıyoruz.

Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunum. Son günlerde yeni bir fitne ateşi yakıldığını görüyorum. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanıyla, hükümetimizle ilişkili hale getirelemez.

Teröre bulaşmış, terörle kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizim ne yanımızda ne dirsek teması altında olduğumuz kişiler olamaz.

Yasin Börülerimizin ölümüne neden olamaz. Kobani katlimanına neden olanlar hiçbir zaman AK Parti'nin yanında yer alamaz.

Biz Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, eylemleri organize edenlerin savunucusu olmadık.

Onların savunuculuğuna girenler, artık kusura bakmasınlar. AK Parti hiçbir zaman onları savunmamıştır. Biz Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındayız.

Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız.

Tüm Asya ve Afrika coğrafyası ile çok büyük işbirliği potansiyeli olduğunu da biliyoruz. Bizim hiç bir ülkenin hakkıyla, hukukuyla hele hele toprak bütünlüğüyle sorunumuz yoktur.