Başkan Erdoğan üstüne basa basa söyledi: Her şeyi kendimiz yapıyoruz

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Açılışını yapmak için biraraya geldiğimiz 9 ayrı şehirdeki 10 Millet Bahçesi'nin milletimize, şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri İstanbul, Bursa, Batman, Elazığ, Samsun, Sakarya, Sivas, Trabzon, Diyarbakır illerinde yaşayan milletimize 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sunmaktan dolayı ayrıca memnuniyet duyuyorum.

Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize duyduğu anlayışla tüm dünyanın 5 Haziran Çevre Günü'nü tebrik ediyorum.

Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan bu 10 millet bahçemizin her biri yeşil alanları ve içlerindeki tesisleriyle gerçekten iftihar verici eserlerdir. Millet Bahçeleri'nin şehirlere kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile inşaasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"TOPLAM 23 MİLLET BAHÇESİNE ULAŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak Millet Bahçelerimizden 13'ünü 2 yıl önce yine bir 5 Haziran günü hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlike toplam 23 Millet Bahçesine ulaşmış oluyoruz. Halen inşaası süre Millet Bahçelerimizi de peyder pey hizmete açacağız. Şu an içinde bulunduğumuz AKM bölgesini de kapsayan Millet Bahçemiz adeta Ankaramızın çevresini değiştirecek bir eser olacaktır. Bu Millet Bahçemiz toplam 1.5 milyon metrekarenin üzerinde bir büyüklüğe sahiptir. Ulus meydanından başlayarak Gençlik Parkını, 19 Mayıs Stadı ve Arenapark Spor Salonu'nu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası ve Adalet Sarayı eski Hipodrom'u içine alacak şekilde geniş bir alanda planlandı. Dünyadaki kimi başkentlerde yer alan devasa park bahçeleri gıptayla seyreden milletimiz artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür yerlerden bizzat istifade edebilecek.

Yeşil alanlar ve ağaçlıklar Millet Bahçesinin zaten olmazsa olmazıdır. Bunların yanında konser salonundan müzeye, spor salonlarından bisiklet yollarına, millet kıraathanesinden otoparka kadar çok zengin imkanlara sahip millet bahçemizi en kısa sürede başkentlilerin hizmetine sunmayı istiyoruz.

"BİZ İLK ADIMI ATTIK"

Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişi maalesef oldukça istikrarsız bir çizgide ilerlemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan planlı şehircilik hamlesi çok kısa bir sürede tek parti otokrasisi tarafından sabote edilmiştir. İktidar seçkinlerinin kendi çıkarları için en tepeden bozdukları sistem kırdan şehre göçün yoğunlaşmasıyla ülkemizin tamamında plansız programsız altyapısız zevksiz bir beton patlamasına yol açmıştır.

Türkiye 1990'lı yıllara artık bu yükü taşıyamaz bir halde gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevini devraldığımızda şehirdeki binaların neredeyse 4'te 3'ü kaçak yapı konumundaydı. Türkiye'nin hemen her yerinde benzer bir durum söz konusuydu. İstanbul neyse Ankara'da da aynı tablo vardı. Yıllarca devletin vatandaşına öncülük etmemesinin, evini yapacak yer, hayatını sürdürecek altyapı, insani ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet getirememesinin bir sonucuydu. Gerek mahalli idarelerde gerek merkezi yönetimde sorumluluk üstlendiğimiz elbette ilk olarak acil ihtiyaçlardan başladık. Başını sokacak evi olmayan birisine çevre, park, bahçe vadidinde bulunmak gerçekçi olmazdı. Bunun için biz tüm insani ihtiyaçları karşılayan yeni ve örnek yerler inşa ederek ilk adımı attık. İstanbul'da KİPTAŞ Türkiye genelinde TOKİ vasıtasıyla sayıları milyonları aşan konut üretmemizin sebebi budur.

BAŞKAN ERDOĞAN 2023 YILI İÇİN TARİH VERDİ

Kamunun açtığı yolda özel sektörde ilerlemeye başlamış ve kısa sürede ülkemiz şantiyeye dönmüştür. Son 18 yıldır ülkemiz yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği bir görünüm sergilemiştir. Böylece hem artan nüfusun ihtiyaçları karşılanmış hemde depreme dayanıksız estetikten yoksun altyapının yetersiz olduğu yerleşim alanlarında büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Başlattığımız kentsel dönüşüm projeleriyle bu süreci daha da hızlandırdık. Ülkemizde depreme hazırlık süreci çerçevesinde dönüştürülmesi gereken 6.5 milyonun üzerinde yapı vardır. Amacımız bunlardan aciliyet arz eden 1.5 milyon yapının dönüşümünü 5 yılda tamamlamaktır. Şehirlerimiz yeni ve modern binalarla gelişirken park çocuk oyun alanı yol boylarının yeşillendirilmesi gibi çalışmaları da ihmal etmedik. Böylece 81 ilimizde ve ilçelerinde her bakımdan örnek hayat alanları oluşturduk. Geldiğimiz noktada artık şehirlerimizin çok daha büyük ve çok daha donanımlı dinlenme nefeslenme vakit geçirme alanlarına ihtiyaçları olduğunu gördük. Millet Bahçeleri işte bu tespit sonrasında geliştirdiğimiz projelerdir. Özellikle şehir merkezlerinde yeniden yaptığımız stadyumların kamu binalarının yerlerinden başlayarak tüm uygun alanları Millet Bahçeleri için tahsis ettik. 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız. Bu ülkenin hiçbir vatandaşının yurt dışına gittiğinde gıptayla bakacağı hiçbir hizmet bırakmayana kadar eser üretmeye devam edeceğiz.

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını bize bir gerçeği tekrar göstermiştir. Bu gerçek Türkiye'nin geçmişte kifayetsiz siyasetçiler ve yöneticilerle iç ve dış kaynaklı istikrarsızlar sebebiyle ne kadar büyük kayıplar yaşadığıdır. Herşeyin yolunda gittiği dönemlerde dahi ülkemizin enerjisinin heba edilerek nasıl geri bırakıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye teknolojiden sosyal güvenliğe kadar ülkemize kazandırdığımız hizmetler ve eserler sayesinde işte bu kısır döngüyü kırmayı başardık.

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İPTAL ETTİK"

Bir başka ifadeyle Türkiye'nin salgın krizinden en az hasarla çıkmasını son 18 yılda yaptığımız hazırlıklara borçluyuz. Hiçkimse son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından 83 milyon hep birlikte iyiki Türkiye'de yaşıyoruz iyiki bu ülkede yaşıyoruz dediğini inkar edemez. Bilindiği gibi salgın döneminde milletimizi bu hastalıktan korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biride tüm Türkiye'de uyguladığımız ya da belirli illerde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Esasen geçtiğimiz hafta sonundaki sınırlamanın ardından bu yöntemi kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak bir ara 700 küsürlere kadar inan günlük vaka sayısı yeniden 1000'li rakamın sınırına dayandı. Bu gelişme üzerine sokağa çıkma sınırlaması veya kısıtlaması tedbirini tekrar gündeme almak zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bu hafta sonu 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat bu 15 şehir başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı salgınla mücadele hastalığın yayılmasını önleme vatandaşımızı koruma olan bu kararı farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. Yaklaşık 2.5 ayı bulan aranın ardından yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldık. Vatandaşlarımdan maske, mesafe, temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Eğer buna dikkat edersek bunu gerçekten uygularsak inanıyorum ki çok daha kısa zamanda gerek vaka sayısı gerekse vefat azalacak, belki de bitecek. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

"VİCDANIN, MERHAMETİN VE İNANCINDA ÖNE ÇIKACAĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Salgın döneminde herkes kendi içine kapanırken gelişmiş ülkelerde bile maske savaşı yaşanırken biz hem kendi vatandaşlarımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık. Bu süreçte görüldü ki sadece rakamlar itibarıyla iri olmak büyük devlet olmak için yetmiyor. Büyük devlet olmak için maddi imkan yanında merhamet, şevkat, dayanışma, insan sevgiside gerekiyor. Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Artık aklın ve bilimin yanında vicdanın merhametin inancında önüne çıkacağı bir döneme giriyoruz. Türkiye inşallah sahip olduğu güçlü altyapı ve ondan daha güçlü olan insani değerleri sayesinde geleceğe çok daha iyi bakan bir ülke haline gelmiştir. İşte şu kısa sürede bir taraftan Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılışını yaptık, bunun dışında 45 günde 1008 odalı Pakize Öz hastanesinin açılışını yaptık, bir diğeri 45 günde 1008 odalı Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesini yaptık. Bunlar olmuş şeyler değil. Bir diğeride 100 odalı Sultan Abdülhamid'i Sani'nin askerlerimiz için yapmış olduğu hastaneyi restore ederek 45 günde İsmail Niyazi Kurtulmuş adına bu hastanemizin de açılışını yaptık. Bunlar olmuş şeyler değil. Bunlar sahra hastanesi değil. Bunlar kalıcı hastane. Ve bunlar şimdi hizmet veriyor.

"VEYSEL EROĞLU'NUN ADINI ILISU BARAJI'NA VERDİK"

Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve aynı zamanda 2023 hedeflerimizin sembolüydü. Bugün artık 2023 hedeflerine ulaşma konusunda çok daha ümitvaarız ve çok daha iddialıyız. Aynı şekilde evlatlarımıza emanet edceeğimiz 2053 ve 2071 vizyonları içinde sadece söylemde değil fiili ve fiziki olarak başarıları çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğimizi görüyoruz. Bu anlayışla hizmet siyasetimizin çıtasını sürekli daha yükseğe çıkartarak ülkemize eser üretmeye devam edeceğiz. Salgın döneminde ülkemize en modern ve yüksek kapasiteli hastaneler kazandırdık, bununla kalmadık Ilısu Barajı gibi dev bir barajı hizmete açtık. Ve Ilısu Barajı'nın adını da geçmişte yine bizim özellikle İstanbul'da İSKİ Genel Müdürüm olan daha sonra bizim özellikle Tarım Hayvan ve Ormancılık Bakanımız olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adını da Ilısu Barajı'na verdik. Hayırlı olsun.

Yarın bir başka dev eser olan Ilısu Barajı'nın 3 milyon metreküpüncü beton dökme törenine videokonferansla buradan iştirak edeceğiz. İnşaası tamamlanan çok sayıda barajımızın açılışlarını ise önümüzdeki haftalarda peyder pey yapmaya devam edeceğiz.

"ASKERİMİZ DESTANLAR YAZIYOR"

Savunma Sanayisinde hepsi birbirinden önemli projelerimizin sonuçlanma aşamasına geldi. Askerimiz, milli savunmamız, Barış pınarı Harekatı'nda terörle mücadelede gerçekten destanlar yazıyor. Kuzey Irak'ta terörle mücadelede destanlar yazılıyor. İdlib'de aynı şekilde destanlar yazmaya devam ediyorlar. Ve kısa bir süre içinde aynı şekilde Libya'da Libyalı kardeşleriyle birlikte verdikleri mücadelede de gerek Trablus, gerek Tarhuna, gerek çevredeki havaalanları hepsi temizlendi, ve şu anda hedeflenen planlara doğru yürüyorlar.

"BİZ BU SÜRECİ PARA DİLENEREK BİR YERLERDEN YAPMADIK"

Diğer tüm hizmet ve yatırım alanlarında tamamlanan yeni başlanan çok sayıda çalışmamız var. Ülkemizin ve milletimizin hayrına olan her projeyi, her yatırımı yakından takip ediyoruz. Salgın sonrası ekonomimizin yeniden toparlanma sürecin de bu yatırımların çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bazıları çıkıp garip garip şeyler konuşuyor. Bütün bu süreci biz bir yerlerden para dilenerek yapmadık, kendi imkanlarımızla terörle mücadeleyi sürdürüyoruz, kendi imkanlarımızla yatırımlarımızı sürdürüyoruz, yine kendi imkanlarımızla bu salgınla mücadeleyi dünyada herkes birbirinin elindeki maskeleri toplayıp kaçırırken biz ise kendimiz üretiyor, kendimizde bununla dünyaya gerekli desteği veriyoruz.