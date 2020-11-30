Başkan Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 50 dakika sürdü.

"(TÜRKİYE'YLE) SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İŞ BİRLİĞİNİ TEŞVİK EDECEK"



Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesinin Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmek istediğini belirterek, serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının bunu teşvik edeceğini vurguladı.

Şmıgal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'la görüşmekten mutluluk duyduğunu, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın ve güvenin sağlanmasında kilit ülkelerden birisi olduğunu ve önemli rol oynadığını ifade etti.

Ukrayna'nın Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmek istediğini kaydeden Denis Şmıgal, "Serbest ticaret anlaşması bu iş birliğini teşvik edecek." ifadesini kullandı.