Başkan Erdoğan duyurdu: Hedef 5 milyar dolar

Başkan Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



'İkinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Pakistan ile ticareti bağlarmızı siyasi münasebetlerimizin seviyesienm çıkartmak istiyoruz. Toplam nüfusları 300 milyonu bulan Türkiye ile Pakistan ticaretinin 804 milyon dolarda kalmasını ülkelerimize yakıştıramıyorum. İkili ticaretlerimizi 1 milyar doların üzerine çıkarmalı sonra 5 milyar dolar hedefine taşımalıyız. Korumacılık duvarlarının aramıza girmesine engel olmalıyız. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 500 milyon doları buluyor. Biz yabancı yatırım yerine uluslararası yatırım demeyi tercih ediyoruz. Sermayenin milliyeti yoktur. Sermaye milliyetçiliği yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır.

"PAKİSTANLI KARDEŞLERİMİZİN TEDAVİ İÇİN YENİ ROTASI TÜRKİYE OLMALIDIR''

Çin-Pakistan ekonomik koridoru projelerinin Türk yatırımcılara daha iyi anlatılması gerekiyor. Pilot bir sektör yatırımını tespit edip iki taraftan birkaç büyük firmamızı bir araya getirebiliriz. Pakistan halkının tedavi için Batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendim. Türkiye, sağlık altyapısında büyük aşama kaydetmiştir. Gerek hizmette gerek fiyatlardaki uygunlukta Türkiye Batı'daki ülkelerden çok çok ileri. Pakistanlı kardeşlerimizin tedavi için yeni rotası aynı tedavi hizmetlerini daha uygun fiyatta sağlayan Türkiye olmalıdır.''