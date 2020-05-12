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  3. Başkan Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

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