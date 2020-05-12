Başkan Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerini kullandı.
Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2020
18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz. pic.twitter.com/mP1pYAkJvV