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  3. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü
18 Haziran 2020 Perşembe 01:18 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesine ilişkin, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde seçimlerin 178 oyla hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah emekler boşa gitmedi, kutluyorum sizleri. İnşallah bundan sonrası da hayır olur." dedi.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır da hazır bulundu.

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