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  3. Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi. Erdoğan, "Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi. 1915 olaylarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerine vurgu yapan Erdoğan, hiçbir vatandaşın ayrımcılığa uğramasına izin vermeyeceklerini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ERMENİ PATRİĞİNE MEKTUP

Başkan Erdoğan Ermeni Patriği'ne gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:

Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz.

Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevrelere fırsat verilmemelidir.


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