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  3. Başkan Erdoğan Turgut Özal'ı anma mesajını yayımladı

Başkan Erdoğan Turgut Özal'ı anma mesajını yayımladı

Başkan Erdoğan Turgut Özal'ı anma mesajını yayımladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yıl dönümünde andı. Başkan Erdoğan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı yad ettiği bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi sürecinde büyük rol oynayan, Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanımız #TurgutÖzal’a vefatının 27. yıl dönümünde Allah’tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum."

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.


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