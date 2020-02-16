Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı: Şimdi tam zamanı yoksa geç kalırsınız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler gibi dev eserler yanında bilimi destekleyen bu gibi eserler de kazandırdık. Bu merkezler birbirinden kıymetli girişimciler ve gençlerimize ev sahipliği yapıyor.

Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok proje burada ortaya çıktı. Aselsan, Roketsan, TAI gibi büyük şirketler burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu MİLGEM, Altay tankı, Anka İHA gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları Teknopark İstanbul'da yürütülüyor. Teknopark yabancı şirketleri de cezbediyor. Bu kritik şirketlerinden yanınca yeni filizlenen şirketlerde buradan faydalanıyor.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ TEKNOLOJİ VE İNOVASYONDADIR"

Yerli otomobilin beyin takımı Bilişim Vadisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen sene uygulamaya koyduğumuz lider Araştırmacılar programına gelen talepler umut verici. Dünyanın en iyi üniversitelerden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık Türkiye'yi seçiyor. Gelen araştırmacılar akademik bilgilerini ülkemize aktarıyor ve gençlerimize rol model oluyorlar.

Ekonomide kurulan tuzağı bozduk. Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Türkiye için en kötü senaryoları yazanların hesapları boşa çıktı.

Buradan tüm iş dünyasına sesleniyorum. Zaman yatırım zamanıdır. Hükümet olarak yatırım, üretim, Ar-ge ve istihdam destekleri veriyoruz. Faizler tek hanelere yaklaştık. Şimdi yatırım zamanıdır. Girişimci de üzerine düşeni yapmalı, yoksa geç kalırsınız.