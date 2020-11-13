Başkan Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Töreni'nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen, "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"nde konuştu.

Törende askerlere seslenen Erdoğan, şunları kaydetti: