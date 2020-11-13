13 Kasım 2020 Cuma 12:02 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan, 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Töreni'nde konuştu
Başkan Erdoğan Tekirdağ'da 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen, "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"nde konuştu.
Törende askerlere seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor."